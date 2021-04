Stand: 05.04.2021 09:08 Uhr Landkreis Stade: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Ahlerstedt (Landkreis Stade) von einem Auto frontal erfasst und schwer verletzt worden. Die 23-jährige Fahrerin des Wagens sei plötzlich nach links in den Gegenverkehr geraten, wo ihr der Radfahrer entgegenkam, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Ostersonntag in einem Gewerbegebiet. Der 54-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Sein Rad landete durch die Wucht des Aufpralls auf einem Stromkasten an einem Zaun. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2021 | 09:00 Uhr