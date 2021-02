Stand: 05.02.2021 21:12 Uhr Landkreis Stade: 26-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann aus Richtung Goldbeck in Richtung Apensen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen und prallte vermutlich mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto auf die Straße zurückgeschleudert, überschlug sich mehrfach und geriet in Brand. Der junge Mann aus Buxtehude wurde in dem völlig zerstörten Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Apensen, Sauensiek und Goldbeck, die mit etwa 50 Einsatzkräften anrückten, mussten zunächst das brennende Fahrzeug löschen. Für den 26-Jährige kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

