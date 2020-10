Landkreis Rotenburg: Kommunen gegen Clan-Kriminalität Stand: 22.10.2020 12:28 Uhr Alle 17 Städte und Gemeinden im Landkreis Rotenburg haben sich mit der Polizei zu einer Sicherheitspartnerschaft zusammengeschlossen. Ziel ist es, geschlossen gegen Clan-Kriminalität vorzugehen.

Die Kommunen wollen ähnlich wie beim Projekt "Räderwerk" im Heidekreis künftig beim Kampf gegen kriminelle Familiengeschäfte enger zusammenarbeiten. Die Clan-Familien im Landkreis Rotenburg trügen zwar andere Familiennamen, hätten aber enge Familienbande beispielsweise zu den Clans der Miri in Bremen und der Remmo in Berlin, sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp NDR 1 Niedersachsen. Außerdem gebe es zwei miteinander zerstrittene Clan-Familien in Oerel, die sich gegenseitig überfielen und verprügelten.

Mitarbeiter von Ämtern werden bedroht

Die Clan-Mitglieder im Landkreis Rotenburg seien eng vernetzt und hochkriminell, so van der Werp. Sie agierten als Autohändler oder legten ihr Geld in Immobilien an, um es zu waschen. Immer wieder würden zudem Mitarbeiter von Finanz- und Gewerbeaufsichtsämtern von Angehörigen der Familien eingeschüchtert und bedroht. In einem Jahr wollen die Kommunen eine erste Bilanz ihrer neuen Kooperation ziehen.

