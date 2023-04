Stand: 27.04.2023 13:51 Uhr Landkreis Rotenburg: Bergungsarbeiten auf A1 dauern an

Nach einem Lkw-Unfall auf der A1 zwischen Bockel und Stuckenborstel bleibt der Hauptfahrstreifen voraussichtlich bis in den Abend gesperrt. Der Lkw eines 45-jähriges Fahrer war nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen in Richtung Bremen von der Fahrbahn abgekommen und im Gebüsch gelandet. Der Mann und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Der Laster müsse nun erst einmal vom Gestrüpp befreit werden, hieß es von der Polizei Rotenburg. Entsprechend schwierig sei es, das Fahrzeug zu bergen. Außerdem könnte eine Hochspannungsleitung für Probleme sorgen, die die Fahrbahn überquert. Deswegen müsse nun erst einmal mit dem Energieversorger gesprochen werden. Ab 18 Uhr will der Betriebsdienst versuchen, den Lkw herauszuholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2023 | 13:30 Uhr