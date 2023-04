Stand: 13.04.2023 10:38 Uhr Landkreis Rotenburg: 150.000 Euro Schaden nach Brand in Bäckerei

In Borchel (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle eines Bäckerei-Unternehmens in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer auch auf einen Pkw über, der vor dem Gebäude abgestellt war. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro.

