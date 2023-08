Stand: 24.08.2023 10:56 Uhr Landkreis Lüneburg will 2025 die Gelbe Tonne einführen

Im Landkreis Lüneburg soll Anfang 2025 für den Verpackungsmüll die Gelbe Tonne eingeführt werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll sie in allen Kommunen die Gelben Säcke ersetzen - ausgenommen ist nur die Stadt Lüneburg. In den kommenden Monaten werde in einem Ausschreibungsverfahren geklärt, wer die Tonnen bereitstellt und leert, sagte ein Kreissprecher. Um Fahrten zu sparen, setze man dabei auf einen vierwöchigen Abholrhythmus. Die Gelben Säcke werden bislang alle zwei Wochen abgeholt. Die Umstellung auf die Tonne erfolge, weil es immer wieder Beschwerden über reißende oder nicht verfügbare Säcke gegeben habe. Außerdem sei die Gelbe Tonne mit einer Lebensdauer von bis zu 15 Jahren nachhaltiger.

