Stand: 31.03.2021 12:09 Uhr Landkreis Lüneburg: Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern

Die Polizei warnt vor mutmaßlich falschen Handwerkern im Landkreis Lüneburg, die ihre Arbeit zum Schnäppchenpreis anbieten. In den vergangenen Wochen hatten demnach vor allem in den ländlichen Gebieten immer wieder dubiose Handwerker ihre Dienste über den Gartenzaun angeboten. Nun seien in regionalen Zeitungen entsprechende Prospekte aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei sind die Firmen aber nicht unter den angegebenen Adressen gemeldet. Falsche Handwerker hatten zuletzt eine Rentnerin in Adendorf um ihr Geld gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.03.2021 | 12:00 Uhr