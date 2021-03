Stand: 23.03.2021 09:32 Uhr Landkreis Lüneburg: Biber offenbar zurück im Hohen Holz

In Radbruch im Landkreis Lüneburg ist offenbar der Biber in das Naturschutzgebiet Hohes Holz zurückgekehrt. Das vermuten Mitarbeiter des Forstamtes Sellhorn. Gesehen habe man ihn zwar noch nicht, aber die Spuren wie gefällte Bäume und eine Biberburg seien eindeutige Zeichen, sagte Knut Sierk von den niedersächsischen Landesforsten. Es sei sogar möglich, dass sich zwei Biberfamilien im Hohen Holz angesiedelt hätten. Waldbesucher können die Biberspuren bequem von den Wanderwegen aus entdecken, so Sierk.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.03.2021 | 06:30 Uhr