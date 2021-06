Stand: 23.06.2021 15:42 Uhr Landkreis Lüchow-Dannenberg komplett coronafrei

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg ist coronafrei. Am Mittwoch zählte der Landkreis keine neuen Fälle und keine weiteren aktiven Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bereits vorher bei null. Das könne sich am Donnerstag natürlich wieder ändern, sagte eine Sprecherin des Landkreises. In Niedersachsen haben auch die Landkreise Goslar, Wesermarsch und die Stadt Wilhelmshaven am Mittwoch eine Inzidenz von null. Niedersachsenweit liegt der Wert bei 4,1. Die Landesregierung hatte wegen stetig sinkender Werte die Corona-Verordnung angepasst, sie gilt seit Montag und enthält zahlreiche Lockerungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.06.2021 | 06:30 Uhr