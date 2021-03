Stand: 26.03.2021 12:45 Uhr Landkreis Harburg zieht Corona-Notbremse

Wegen einer anhaltend hohen Infektionsrate treten im Landkreis Harburg ab kommender Woche wieder schärfere Corona-Regeln in Kraft. Ein Großteil der bislang geltenden Lockerungen werde von Montag an zurückgenommen. Das teilte der Landkreis mit. Unter anderem müssen Museen wieder schließen, das sogenannte Terminshopping wird ausgesetzt und Schülerinnen und Schüler kehren bis auf wenige Ausnahmen in den Distanzunterricht zurück. Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis 110,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2021 | 15:00 Uhr