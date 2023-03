Stand: 07.03.2023 10:04 Uhr Landkreis Harburg pflanzt im Büsenbachtal 14.000 Eichen

Im bei Ausflüglern beliebten Büsenbachtal hat der Landkreis Harburg mehr als 14.000 Eichen pflanzen lassen. Sie sollen in einigen Jahren Spaziergängern und Wanderern Schatten spenden. Außerdem seien sie als Lebensraum für Insekten wichtig - zum Beispiel für gefährdete Arten wie den Hirschkäfer, sagte ein Sprecher des Landkreises. Gepflanzt wurden die Eichen vor allem entlang des Heidschnuckenweges. An anderer Stelle ersetzen sie eine ehemalige Fichtenschonung. Auch bei Maschen, Neu Wulmstorf und Asendorf wurden in großem Stil Laubbäume gepflanzt. Zudem hat der Landkreis Harburg im Bereich von Seeve und Este Gewässer entschlammt und renaturiert und vorhandene Heideflächen von Gras und Buschwerk befreit.

