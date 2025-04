Stand: 22.04.2025 08:55 Uhr Landkreis Harburg informiert mit Videos über Kinderkrankheiten

Der Landkreis Harburg will künftig mit Videos über Kinderkrankheiten informieren. Ziel sei es, bei akuten Erkrankungen eine Hilfestellung zu geben, aber auch Eltern, Erzieherinnen und Erzieher präventiv aufzuklären, so der Landkreis. Indem alle besser über Krankheiten von Kindern informiert seien, sollen Kindertagesstätten und auch Arztpraxen entlastet werden. Geplant sind laut Landkreis zunächst Videos zu Erkrankungen, die gerade im Kindergartenalter immer wieder Thema sind: Schnupfen, Fieber, Augenschnupfen, Hand-Mund-Fuß-Krankheit und Magen-Darm-Infekte. Mit den Videos sollen Eltern leichter einschätzen können, ob das Kind in den Kindergarten gehen kann oder lieber zu Hause bleiben sollte. Zudem soll es um die Frage gehen, wann man mit seinem Nachwuchs zum Kinderarzt gehen sollte. Die Videos sollen bei Erkrankungswellen mit einem QR-Code über die Kindertagesstätten verteilt werden und beim Landkreis Harburg online zu finden sein.

