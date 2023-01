Stand: 09.01.2023 02:00 Uhr Landgericht Stade verhandelt gegen Rotenburger Richterin

Richter am Landgericht Stade müssen heute darüber befinden, ob sich eine Berufskollegin strafrechtlich schuldig gemacht hat: Der 54-Jährigen, die am Amtsgericht Rotenburg arbeitet, wird Rechtsbeugung vorgeworfen. Die Frau befasst sich als Betreuungsrichterin mit Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, in rechtlichen Fragen für sich selbst zu entscheiden - zum Beispiel Menschen mit geistiger Behinderung. In 15 Fällen soll sie angeordnet haben, Betroffene gegen ihren Willen in einer geschlossenen Anstalt unterzubringen, ohne die Personen rechtzeitig persönlich anzuhören. Ermittelt wird gegen die Angeklagte seit 2018, bis Ende 2020 arbeitete sie noch als Betreuungsrichterin. Für den Prozess am Landgericht Stade sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt. Der Frau droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und fünf Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.01.2023 | 07:30 Uhr