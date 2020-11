Stand: 25.11.2020 07:50 Uhr Landgericht Stade verhängt Haftstrafen gegen Drogendealer

Das Landgericht Stade hat gegen eine Bande von Drogendealern Haftstrafen ausgesprochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Männer hatten der Anklage zufolge zwischen Mitte 2019 und Anfang 2020 in Buxtehude Kokain, Cannabis und Amphetamine verkauft. Vier Angeklagte erhielten am Dienstag Gefängnisstrafen von einem Jahr auf Bewährung bis zu dreieinhalb Jahren. Zwei von ihnen wurde auch unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt. Ein fünfter Mann erhielt eine Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Drogenhandel und wegen Drogenbesitzes.

