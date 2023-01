Landgericht Lüneburg: Prozess wegen versuchten Mordes vertagt Stand: 24.01.2023 14:31 Uhr Am Landgericht sollte am Dienstag ein Prozess wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes beginnen. Da nur sechs der sieben Angeklagten vor Gericht erschienen, wurde der Prozess vertagt.

Die Männer im Alter von 20 bis 54 Jahren sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Juni 2021 gewaltsam in eine Wohnung in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) eingedrungen sein und dort einen Mann mit Fäusten, Messern und einem Tortenheber attackiert und verletzt haben. Im Vorfeld soll es Streit zwischen zwei polizeibekannten Großfamilien gegeben haben. Die Angeklagten sind Mitglieder der einen Familie, das Opfer ist Mitglied der anderen. Ermittelt hat in dem Fall die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Clan-Kriminalität. Sie ist in Stade angesiedelt.

Staatsanwältin stellt Antrag auf Haftbefehl

Nachdem der Richter den Prozess vertagt hatte, stellte die Staatsanwältin nach Informationen des NDR in Niedersachsen einen Antrag auf Haftbefehl. Der Angeklagte, der nicht zum Prozess erschienen ist, wird damit polizeilich gesucht. Wird er gefunden, kommt er in Untersuchungshaft. Von dort aus würde er zum nächsten Prozesstag gebracht werden.

