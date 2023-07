Stand: 20.07.2023 07:00 Uhr Landesverband der Wohnungswirtschaft will weniger Parkplätze

Bislang regelt ein Landesgesetz, wie viele Autoparkplätze pro neu gebauter Wohnung bereitgestellt werden müssen. Der Verband der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen (VDW) will das ändern. Wenn Städte und Gemeinden selbst entscheiden könnten, würde mehr Fläche für Wohnungsbau zur Verfügung stehen statt für Parkplatzflächen, sagte VDW-Verbandsdirektorin Susanne Schmitt beim Besuch der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Lüwobau in Lüneburg. Rechnerisch werde weniger als ein Parkplatz pro Wohnung benötigt, wenn Städte gute Nahverkehrsangebote hätten. In den Kommunen selbst ist der Vorstoß aber umstritten: Aus dem Lüneburger Rathaus heißt es beispielsweise: Die Regelungen zum sogenannten Stellplatzschlüssel gäben schon jetzt ausreichend Spielraum. Außerdem könne in begründeten Fällen von der Empfehlung abgewichen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.07.2023 | 07:30 Uhr