Stand: 11.04.2023 17:14 Uhr Landesforsten warnen vor Waldbrandgefahr in Niedersachsen

Nachdem am Ostermontag in Rinteln (Landkreis Schaumburg) rund 3.000 Quadratmeter Wald gebrannt haben, warnen die Niedersächsischen Landesforsten vor der Gefahr weiterer Waldbrände. In Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gilt bereits die dritte von fünf Gefahrenstufen, die meisten Stationen in Niedersachsen erreichen zum Wochenende die Stufe zwei. Laut eines Sprechers der Landesforsten sind diese mittleren Gefahrenstufen im Frühjahr deutlich gefährlicher als im Hochsommer. Grund dafür sei trockenes Unterholz und altes Gehölz aus dem Vorjahr, während neues Grün und frische Vegetation noch nicht gewachsen sei. Feuer könne sich deshalb gerade besonders leicht ausbreiten.

