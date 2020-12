Stand: 16.12.2020 13:08 Uhr Land fördert Elbe Klinikum in Stade mit 15 Millionen Euro

Das Land Niedersachsen fördert das Elbe Klinikum in Stade nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit 15 Millionen Euro. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. "Diese Finanzierung ist ein wichtiger Baustein zum zeitnahen Baubeginn des dringend benötigten neuen Bettenhauses und damit zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung in der Elbe-Weser-Region", sagt Siegfried Ristau, Geschäftsführer der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) verwies darauf, dass die Corona-Pandemie noch einmal besonders deutlich gemacht habe, "was für ein hohes Gut eine flächendeckende und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft ist".

