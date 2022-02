Stand: 14.02.2022 07:14 Uhr Lammzeit: Polizei kontrolliert Hundehalter in Harburg

Die Polizeiinspektion im Landkreis Harburg setzt in der Heide bei Handeloh vermehrt Polizeistreifen ein. Ein Polizeisprecher nannte als Grund, dass immer häufiger Hundehalter die ganzjährige Leinenpflicht in der Heide missachteten. Ein Hund, der ungebremst in eine Herde rennt, bedeute für die Muttertiere viel Stress, sagt Schäfer Hermann Herold. Gerade jetzt zur Lammzeit könne dies zu Totgeburten bei trächtigen Heidschnucken führen. Die Polizei zieht bislang ein positives Resümee der vermehrten Kontrollen: Die wenigen Hundehalter, die die Leinenpflicht bislang missachteten, zeigten sich einsichtig.

