Lama "Klaus" unternimmt Spaziergang durch Soltau

Ein ausgebüxtes Lama hat einen Streifzug durch Soltau unternommen - und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war das Tier mit Namen "Klaus" am Vortag über den Zaun seiner Koppel gesprungen und danach auf Wanderschaft gegangen. Ein Anwohner habe das Lama erkannt und dessen Besitzerin verständigt, die daraufhin die Polizei alarmiert habe. Die Beamten machten sich auf die Suche nach "Klaus". Noch ehe sie das Tier zu fassen bekamen, ergriff ein Passant die Leine des Lamas und band es an einem Laternenpfahl fest. "Auch wenn es nicht um sich spuckte, zeigte es sich nicht erfreut, an seinem Freiheitsdrang gehindert worden zu sein", so die Polizei. Die Beamten kümmerten sich dann um "Klaus", bis sie ihn seiner Besitzerin übergaben.

