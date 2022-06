Stand: 12.06.2022 14:05 Uhr Lagergebäude in Bleckede abgebrannt: 100.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Lagergebäudes in Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zu Sonntag laut Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 100 Kräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Die enorme Hitzestrahlung bedrohte den Angaben der Feuerwehr zufolge die beiden Nachbargebäude. Am Hauptgebäude war bereits die Zink-Dachrinne geschmolzen und am Nachbarhaus waren die Fensterscheiben geplatzt. Die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass die Flammen auf die anderen Gebäude übergriffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wieso das Lagergebäude in Brand geriet, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2022 | 14:00 Uhr