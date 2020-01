Stand: 12.01.2020 12:31 Uhr - Hofgeschichten

Lämmerzeit in der Heide: Schäfer im Dauereinsatz

Die Schäfer in Niedersachsen haben derzeit jede Menge Arbeit. Der Grund: Zu Jahresbeginn bringen die Muttertiere ihre Lämmer zur Welt. In den kommenden anderthalb Monaten erwartet beispielsweise Schäfer Carl Wilhelm Kuhlmann aus Faßberg im Landkreis Celle rund 500 Jungtiere. Mit seinen Heidschnucken beweidet er 350 Hektar in der Lüneburger Heide.

Kurze Nächte für die Schäfer

Bis zu 20 Lämmer kommen derzeit in der Herde von Kuhlmann pro Tag zur Welt. "Es ist eine intensive und wichtige Zeit, weil man sehr genau arbeiten muss", so der Schäfer. "Im Moment sind das für mich lange Tage und kurze Nächte." Muttertier und Lamm kommen nach der Geburt in eine gesonderte Box. Dadurch haben die Tiere mehr Ruhe und der Schäfer kann sie besser im Blick behalten. "Wichtig ist zu gucken, dass die Mutter frisst und das Lamm trinkt", erläutert Kuhlmann, der in diesen Tagen quasi ständig bei seinen Tieren ist.

235.000 Schafe in Niedersachsen

In Niedersachsen werden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums rund 235.000 Schafe in etwa 12.000 Betrieben gehalten. Das entspricht rund zehn Prozent des bundesweiten Bestands. Hauptaufgaben der Schafe in Niedersachsen sind der Küstenschutz und die Landschaftspflege. Durch Beweidung sichern sie die Festigkeit der Deiche und sorgen dafür, dass Heideflächen nicht zuwachsen.

