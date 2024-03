Stand: 14.03.2024 16:50 Uhr LNG: Schwimmendes Terminal in Stade erwartet

Am Freitag soll das schwimmende LNG-Terminal in Stade ankommen. Das Spezialschiff "Energos Force" (früher "Transgas Force") hat noch kein Gas an Bord. Nach Angaben des Betreibers Deutsche Energie Terminal-Gesellschaft (DET) läuft zunächst eine Testphase. Die "Energos Force" ist das dritte von vier dieser Spezialschiffe, die von der Bundesregierung gechartert worden sind, um LNG-Tanker im Bereich der Nordsee in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel abzufertigen.

