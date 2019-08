Stand: 08.08.2019 10:34 Uhr

Kutschenunfall: Gerissenes Bremsseil ist schuld

Eine defekte Bremse hat den schweren Kutschenunfall in der Nähe von Egestorf (Landkreis Harburg) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, war auf einer abschüssigen Straße zwischen Egestorf und Sudermühlen an dem Gefährt das Bremsseil gerissen. Bei dem Unglück waren am Mittwoch 13 Fahrgäste verletzt worden - vier davon schwer.

Verletzte bei Kutschenunfall in Egestorf Hallo Niedersachsen - 07.08.2019 19:30 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Kutsche mit 13 Fahrgästen auf der Fahrt von Egestorf nach Sudermühlen in der Lüneburger Heide umgekippt. Vier Insassen wurden schwer verletzt.







Kutsche kippt bei Notmanöver um

Aufgrund des Defektes habe die 51-jährige Kutschenführerin das von zwei Pferden gezogene Gespann nicht mehr stoppen können, so der Sprecher. Sie habe die Kutsche aber noch geistesgegenwärtig in einen Grünbereich neben der Straße gelenkt und dadurch Schlimmeres verhindert. Bei dem Manöver kippte die Kutsche auf der schrägen Böschung um.

Zahlreiche Sanitäter versorgen die Verletzten

Bei den Verletzten im Alter von über 60 Jahren handelt es sich unbestätigten Medienberichten zufolge um Mitglieder eines Kegelklubs aus Hamburg. Die Kutscherin konnte sich mit einem Sprung vom Bock retten. Auch die beiden Pferde blieben unverletzt. Rund 45 Sanitäter und 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber aus Hamburg zum Unfallort gebracht.

Ermittlungen gegen die Kutscherin

Die Polizei hat gegen die Kutscherin Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll geklärt werden, ob der Riss des Bremsseils möglicherweise absehbar war. Nach Angaben des Polizeisprechers werde ein Verfahren aber nur dann eingeleitet, falls betroffene Fahrgäste Strafantrag stellen würden.

