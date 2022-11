Kunde bedroht Mitarbeiterin: Ausländeramt Zeven geschlossen Stand: 14.11.2022 15:55 Uhr Im Ausländeramt Zeven (Landkreis Rotenburg) hat ein Kunde eine Mitarbeiterin bedroht. Das Amt bleibt nun für zwei Wochen geschlossen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sollen geprüft werden.

Die Polizei wollte auf Anfrage des NDR in Niedersachsen keine Details des Vorfalls preisgeben, der sich am Freitagmittag ereignet hatte. Nur so viel: Der 36 Jahre alte Kunde sei hinter den Tresen des Ausländeramtes getreten, weil er die von ihm gewünschten Dokumente nicht erhalten habe. Daraufhin habe er die Angestellte bedroht. Ein Mitarbeiter des Amtes habe den Kunden aufgehalten. Verletzt wurde die Mitarbeiterin nicht. Für weitere Ermittlungen sieht die Polizei keinen Anlass, weil sie in dem Mann kein Sicherheitsrisiko sieht.

Ausländeramt Zeven für zwei Wochen geschlossen

Das Ausländeramt in Zeven ist nun bis voraussichtlich zum 25. November für das Publikum geschlossen. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Rotenburg wird in dieser Zeit über Maßnahmen beraten, wie die Mitarbeitenden vor Angriffen geschützt werden können. Die Theke sei bereits mit Glas gesichert, aber das habe den Angreifer am Freitag nicht abgehalten. Das Amt schließe nun für zwei Wochen, um Ruhe einkehren zu lassen, sagte die Kreis-Sprecherin. Die Dienste werden in der Zeit telefonisch unter der Nummer (04281) 983 67 95 angeboten oder via Mail an auslaenderamt@lk-row.de.

