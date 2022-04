Stand: 07.04.2022 19:22 Uhr "Kulturelle Landpartie" wie gewohnt nach Himmelfahrt

In diesem Jahr wird im Wendland die "Kulturelle Landpartie" zum bereits 32. Mal veranstaltet. Sie wird wie gewohnt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten stattfinden, wie die Organisatoren am Donnerstag mitgeteilt haben. Sie hatten bis zuletzt offengelassen, ob die Landpartie wegen Corona nicht auf den Sommer verschoben wird. Geplant sind Theater, Musik und Ausstellungen an 64 Orten. Ein Höhepunkt werde die "Kulturelle Widerstands-Party" am 3. Juni in Gorleben sein, hieß es. Am stillgelegten Erkundungsbergwerk wollen Atomkraftgegner aus ganz Deutschland feiern, dass der Salzstock bei der Endlagersuche ausgeschieden ist. Bei aller Freude bleibe das Bewusstsein, dass die Atommüll-Frage "noch lange nicht vom Tisch ist".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Ausstellungen Tanz