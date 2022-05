Kulturelle Landpartie: Künstler öffnen Himmelfahrt die Türen Stand: 24.05.2022 10:31 Uhr Das Wendland feiert wieder Kulturelle Landpartie - und das Atom-Aus für Gorleben. Ab Donnerstag öffnen Künstler und Kreative für zwölf Tage ihre Höfe und Ateliers für Besucherinnen und Besucher.

Bis zum 6. Juni zeigen rund 300 Ausstellerinnen und Aussteller in der Kulturellen Landpartie an 74 Orten Gemälde, spielen Musik und Theater und bieten Workshops für Erwachsene und Kinder an. Der "Reisebegleiter" - der Katalog der Landpartie - bietet Gästen auf 208 Seiten Orientierung. Eine Gemeinschaftsausstellung am Wunderpunkt in Tüschau in der Samtgemeinde Lüchow zeigt auf Plakaten und Fotos die Geschichte der Großveranstaltung. Für den 3. Juni ist in Gorleben die "letzte Widerstandspartie" geplant.

VIDEO: Die Kulturelle Landpartie im Wendland wird 30 (3 Min)

Herausforderung für die Region

In diesem Jahr laufen Kulturelle Landpartie und die Sommerlichen Musiktage Hitzacker wieder getrennt voneinander. Im vergangenen Jahr war die Landpartie Corona-bedingt auf Ende Juli verschoben worden - in die Zeit der Musiktage. "Eigentlich wünschen wir uns, dass die Landpartie nicht mehr wächst", sagte Vorstandsmitglied Anne Przyklenk-Hadel - allein schon wegen der Verkehrssituation. Es gebe Grenzen, was die Bevölkerung im Wendland aushalte. Eine Verkehrsarbeitsgruppe tüftele Verbindungen mit der Bahn und Fahrradtransport aus. "So eine Veranstaltung zieht einfach viel Verkehr", sagte Przyklenk-Hadel. Entstanden ist die Kulturelle Landpartie 1989 aus der Widerstandsszene gegen die Atomenergie.

