Stand: 30.08.2019 10:16 Uhr

Unterelbe: Küstenschutz kostet 420 Millionen Euro

Um an der Unterelbe künftig gegen Hochwasser gewappnet zu sein, sind Investitionen in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro nötig. Das hat der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag auf der zweiten Küstenschutzkonferenz in Stade mitgeteilt. 220 Millionen Euro müssten demnach für die Erhöhung der Deiche an der Unterelbe und weitere 200 Millionen für die Erhöhung der Sperrwerke investiert werden. Mehr als 30 Jahre soll es dauern, die gesamten Deiche zwischen Geesthacht und Cuxhaven auf eine sichere Höhe zu bringen. 102 Kilometer lang von der Kugelbake in Cuxhaven bis zur Landesgrenze mit Hamburg ist der niedersächsische Deichabschnitt an der Unterelbe. Die Landräte aus Cuxhaven, Stade und Harburg forderten Bund und Land deshalb erneut auf, das Geld rasch bereitzustellen, damit die Arbeiten beginnen können.

Deiche 50 Zentimeter zu niedrig

"Das Verfahren muss schnell beginnen", sagte der Stader Landrat Michael Roesberg (parteilos). "Hinter unseren Elbdeichen wohnt eine halbe Million Menschen." Der NLWKN stellte nach Roesbergs Angaben die Entwürfe neuer sogenannter Bestickhöhen vor - der Höhe einzelner Deichabschnitte. Dabei gehen die Experten des NLWKN bei ihrer Prognose künftiger Sturmfluten vom schlimmsten Fall aus. Wie hoch steigt das Wasser also, wenn zum normalen Hochwasser eine Springtide bei Vollmond oder Neumond hinzukommt? Was, wenn zusätzlich ein Orkan aus Nordwest Wassermassen in die trichterförmige Elbmündung schiebt? Oben drauf kommen noch einmal 50 Zentimeter wegen des Klimawandels. Ergebnis: Mehr als 50 Zentimeter zu niedrige Deiche auf einer Länge von 50 Kilometern. Dort bestehe dringender Nacherhöhungsbedarf. Zunächst aber ist für jeden Abschnitt eine Baugenehmigung notwendig.

