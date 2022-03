Stand: 21.03.2022 07:18 Uhr Kühe sterben bei Scheunenbrand in Groß Meckelsen

Bei einem Feuer im Landkreis Rotenburg sind am Sonntagabend etliche Kühe verendet. Laut Polizei konnten von den etwa 35 Tieren, die in einer Scheune in Groß Meckelsen standen, nur wenige gerettet werden. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen. Die Scheune brannte jedoch völlig aus. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.03.2022 | 07:30 Uhr