Stand: 29.04.2021 14:35 Uhr Kriminelle Clans: Razzia im Heidekreis und Landkreis Verden

Die Polizei im Heidekreis durchsucht seit dem frühen Donnerstagmorgen mit rund 150 Einsatzkräften mehrere Wohnungen und Büros eines Familienclans im Landkreis Verden, im Heidekreis und in Bremen. Hintergrund der Razzia ist der Verdacht auf Wirtschaftskriminalität. Die Polizei vermutet unter anderem Betrügereien bei Führerscheinprüfungen und medizinisch psychologischen Untersuchungen. Zudem sollen Mitglieder in Fälle von Betrug mit Hartz 4 und Wohngeld verstrickt sein. Allein im Heidekreis wurden zwölf Objekte durchsucht, unter anderem in Bad Fallingbostel, Walsrode, Bomlitz, Hodenhagen und Soltau. Nach Angaben der Polizei wurden bis zum frühen Nachmittag mehrere 10.000 Euro Bargeld sowie Datenmaterial sichergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.04.2021 | 15:00 Uhr