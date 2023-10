Stand: 28.10.2023 10:43 Uhr Kreuzfahrt gleich wieder vorbei: Passagier stürzt an Bord

Ein Sturz auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAsol" hat die Urlaubsreise eines Ehepaars beendet - und zwar direkt nach dem Start. Kurz nach dem Ablegen der "AIDAsol" in Hamburg fiel der Rentner an Bord hin und verletzte sich schwer. Die Rettungsaktion auf der Elbe vor Stade gestaltete sich schwierig: "Diese großen Schiffe müssen weiterfahren", sagte Stefan Braun von der Feuerwehr Stade. Stoppen sie die Maschinen, werden sie manövrierunfähig, wie der Feuerwehrsprecher erklärte. Langsam fuhr das Kreuzfahrtschiff daher weiter auf der Elbe und das Rettungsboot musste in gleicher Geschwindigkeit nebenherfahren. Auf einer Trage wurde der verletzte Passagier vom großen ans kleinere Boot übergeben. Er wird nun in Stade im Krankenhaus behandelt. Seine Ehefrau wurde ebenfalls von Bord gebracht - und die Rettungskräfte halfen dem Ehepaar noch beim Tragen der Koffer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min