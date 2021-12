Stand: 13.12.2021 11:43 Uhr Kreise im Nordosten rüsten gegen Afrikanische Schweinepest

In den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg greift von heute an eine Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Haus- und Wildschweinen erlassen. Jäger müssen in den gesamten Kreisgebieten von jedem erlegten oder verendet aufgefundenen Wildschwein Blutproben entnehmen und beim jeweiligen Veterinäramt abgeben. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Landkreise. Die Maßnahmen werden ergriffen, weil zuletzt im benachbarten Landkreis Ludwigslust-Parchim mehrere Fälle aufgetreten sind.

