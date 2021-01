Stand: 12.01.2021 14:17 Uhr Kreis Lüchow-Dannenberg will eigene Impfstellen einrichten

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg plant, seine über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich in Eigenregie gegen Corona zu impfen. Der Kreis wolle sich dafür mit den Samtgemeinden zusammentun. Das hat Landrat Jürgen Schulz (parteilos) in einem Brief an Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) geschrieben. Hintergrund sei vor allem, dass Lüchow-Dannenberg kein eigenes Impfzentrum habe. Schulz schlägt vor, vier kleinere Impfstellen in Dannenberg, Gorleben, Wustrow und Clenze mit mobilen Teams einzurichten. Er will damit schnell auch diejenigen alten Menschen versorgen, die nicht in Heimen leben. Laut Schulz sind sie fast genauso gefährdet.

