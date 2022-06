Stand: 22.06.2022 08:56 Uhr Kreis Lüchow-Dannenberg hat bundesweit höchsten Krankenstand

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hatte im vergangenen Jahr den höchsten Krankenstand bundesweit. Das geht aus Vorabzahlen des Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Demnach wiesen erwerbstätige TK-Versicherte in dem Landkreis im Schnitt 23,5 Fehltage auf. Bundesweit liegt der Schnitt bei 14,5 Tagen. Hauptursache für den hohen Krankenstand im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind nach Angaben der TK Muskel-Skelett-Erkrankungen. Erklären könne man diesen Anstieg anhand der Zahlen allerdings nicht, so eine Sprecherin. Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber könnten die Daten trotzdem hilfreich sein, um ein anderes Bewusstsein für ihre Mitarbeitenden zu bekommen und präventiv aktiv zu werden. Insgesamt zeigt der aktuelle Gesundheitsreport der TK einen leichten Rückgang der Fehltage in Niedersachsen in den vergangenen zwei Jahren. Bundesweit sind bei der TK knapp elf Millionen Menschen versichert.

