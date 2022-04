Stand: 05.04.2022 07:45 Uhr Kreis Harburg: Mit dem Alfa-Mobil Mut zum späten Lesen finden

Die Zeitung lesen oder eine WhatsApp-Nachricht tippen - manche Menschen stellt das vor große Hürden. Dem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung zufolge gibt es beispielsweise in Winsen (Landkreis Harburg) rund 2.600 Erwachsene, die nicht oder nicht richtig lesen können. In Buchholz sollen es rund 3.000 Menschen sein. Für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche gebe es spezielle Hilfsangebote, so der Verband. Darum steht der Verband heute mit seinem Alfa-Mobil im Luhepark in Winsen und morgen vor Famila in der Buchholzer Innenstadt. Mit dabei sind Menschen, die selbst erst spät im Leben Lesen und Schreiben gelernt haben. Sie wollen anderen Betroffenen Mut machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.04.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung