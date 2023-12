Stand: 27.12.2023 09:43 Uhr Krankenwagen steckt im Matsch fest - Traktor kommt zu Hilfe

Am frühen zweiten Weihnachtstag ist in Horndorf (Landkreis Lüneburg) ein Rettungswagen im aufgeweichten Boden in Folge des Hochwassers stecken geblieben. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wollte der Fahrer des Rettungswagens nach einem Einsatz den Rückweg über einen Feldweg abkürzen. Beim Versuch, den Wagen zu befreien, habe sich auch ein Fahrzeug der Feuerwehr Reinstorf festgefahren. Schließlich setzte sich der stellvertretende Gemeindebrandmeister in einen Traktor - damit hätten beide Fahrzeuge aus dem durchweichten Boden befreit werden können.

