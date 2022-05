Stand: 09.05.2022 09:20 Uhr Krankenhäuser kippen generelles Besuchsverbot

Die Elbe Kliniken in Stade und Buxtehude sowie das Krankenhaus in Uelzen haben ihre Besucher-Regelung gelockert. Ab sofort dürfen Patienten und Patientinnen nachmittags einen Gast empfangen. Dieser muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können und durchgängig eine FFP2-Maske im Krankenhaus tragen. Generelle Besuchsverbote in den Krankenhäusern im Nord-Osten Niedersachsens bestehen somit nur noch im Elbe Jetzel Klinikum Lüchow und im Krankenhaus in Rotenburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.05.2022 | 09:30 Uhr