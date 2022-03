Stand: 23.03.2022 07:36 Uhr Kran muss verunglückten Lkw auf A7 bergen

Ein verunglückter Lkw hat in der Nacht zu Mittwoch eine Teilsperrung auf der A7 ausgelöst. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Laster zwischen Soltau-Süd und Bad Fallingbostel-Dorfmark in die Leitplanke gefahren. Ein Kran musste den Lkw bergen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn war in beiden Richtungen teilweise gesperrt. Wegen der Reparaturarbeiten an der Leitplanke kam es am Morgen zu Behinderungen im Berufsverkehr.

