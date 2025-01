Stand: 28.01.2025 08:37 Uhr Kosten mehr als verdoppelt: ÖPNV im Wendland besonders teuer

Der Öffentliche Nahverkehr im Wendland (Landkreis Lüchow-Dannenberg) steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Nach Angaben des Landkreises sind die Kosten in den vergangenen fünf Jahren von knapp 6 auf 15 Millionen Euro angestiegen - eine Steigerung um 150 Prozent. Grund dafür seien höhere Energie- und Personalkosten sowie neue Angebote wie das "Wendland on Demand"-Ticket, was günstige Taxifahrten zu Orten ermöglicht, die nicht vom Busnetz abgedeckt werden. Trotz der finanziellen Belastung sieht Landrätin Dagmar Schulz (parteilos) den ÖPNV nicht gefährdet. Als Pflichtaufgabe und Teil der Daseinsvorsorge sei er gesetzlich abgesichert. Schulz fordert jedoch mehr Unterstützung vom Land Niedersachsen für eine langfristige Versorgung. Besonders für die Schülerbeförderung seien Busse im dünn besiedelten Wendland unverzichtbar.

