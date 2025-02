Stand: 06.02.2025 15:11 Uhr Korruption im Kreis Lüchow-Dannenberg? Zwei Männer angeklagt

Das Landgericht Lüneburg beschäftigt sich mit mehreren Fällen von Korruption im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Angeklagt sind ein 31-Jähriger und ein 32-Jähriger wegen Bestechlichkeit und Bestechung bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln für Geflüchtete. Insgesamt geht es um 17 Taten, bei denen die Männer laut dem Landgericht 35.000 Euro eingenommen haben sollen. Der 31-Jährige arbeitete demnach als Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde des Landkreises. Im Rahmen dieser Tätigkeit soll er, so das Gericht, Aufenthaltstitel entweder selbst ausgestellt oder den zuständigen Kollegen verschwiegen haben, dass die antragstellenden Geflüchteten keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hatten. Der 32-Jährige soll jeweils den Kontakt zu den Geflüchteten gepflegt und die Zahlungen organisiert haben. Der Fall war im Mai 2023 bekannt geworden. Damals waren Büros und Wohnungen durchsucht worden. Der Prozess soll am 20. Februar beginnen.

