Stand: 28.09.2021 08:13 Uhr Konzernumbau: Heute neue Gespräche bei Airbus

Im Konflikt um den Umbau bei Airbus soll es heute weitere Gespräche zwischen Konzernspitze und Arbeitnehmervertretenden geben. Vor eineinhalb Wochen hatten mehr als 10.000 Beschäftigte an Warnstreiks gegen die Pläne des Unternehmens teilgenommen. Betroffen waren laut IG Metall unter anderem die Standorte in Hamburg, Stade und Buxtehude. Auch die Mitarbeitenden des Tochterunternehmens Premium Aerotec in Varel (Landkreis Friesland) und Nordenham (Landkreis Wesermarsch) waren aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert, die Beschäftigten besser abzusichern, wenn der Airbus-Konzern umgebaut wird.

