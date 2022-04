Stand: 28.04.2022 11:46 Uhr Kontrolle auf der A1: Polizei schnappt gesuchten Mann

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind der Polizei bei Kontrollen auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Vorabend zunächst ein 41-jähriger Mann aufgefallen, der als Beifahrer in einem Wagen unterwegs war. Laut Polizeicomputer war der Mann zu acht Jahren Haft wegen zweifachen versuchten Totschlags verurteilt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bremervörde (Landkreis Rotenburg) gebracht. Im zweiten Fall hatte ein 43-jähriger Mann eine Geldstrafe von 1.500 Euro nicht gezahlt und wurde deshalb mit Haftbefehl gesucht. Er bezahlte die Strafe und durfte nach der Kontrolle weiterfahren.

