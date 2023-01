Stand: 26.01.2023 07:10 Uhr Kommission sucht Missbrauchsopfer von Pastor in Hermannsburg

Die evangelische Landeskirche hat einen Aufruf veröffentlicht, mit dem eine unabhängige Kommission Zeugen und Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen Pastor aus Hermannsburg (Landkreis Celle) sucht. Die Kommission ist seit dem Herbst damit beauftragt, die Vorwürfe gegen den 2011 verstorbenen Pastor Klaus V. aufzuarbeiten. Der Beschuldigte hatte in Hermannsburg in den 1970er-Jahren eine geistliche Bruderschaft gegründet und soll in mindestens einem Fall seine Position ausgenutzt haben, um einen Minderjährigen zu missbrauchen. Zu diesem Ergebnis kommt die Kommission unter der Leitung der Präsidentin des Landgerichts Bückeburg. Im nächsten Schritt soll nach Angaben der evangelischen Landeskirche geklärt werden, ob es weitere Opfer gibt. Dafür kommen der Zeitraum 1955 bis in die 1990er-Jahre und neben Hermannsburg auch die Orte Loccum bei Nienburg und das Amt für Missionarische Dienste in Frage.

