Stand: 22.07.2019 08:14 Uhr

Kollision von Segelfliegern: Flugbehörde ermittelt

Beim Zusammenstoß von zwei Segelflugzeugen über Lüneburg ist am Sonntag ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Der Pilot hatte sich mithilfe eines Fallschirms aus dem Flieger retten können und sich dabei verletzt. Der 70 Jahre alte Pilot des anderen Segelflugzeugs habe nach der Kollision notlanden können, wie die Polizei mitteilte. Beide Piloten gelten als erfahren und kommen aus der Region. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist demnach noch unklar. Dies soll nun die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig untersuchen.

Segelflieger kollidieren über Wohngebiet Hallo Niedersachsen - 21.07.2019 19:30 Uhr Über Lüneburg ist es am Sonntag zu einem Flugunfall gekommen. Einer der Segelflieger konnte noch aus eigener Kraft notlanden. Der andere konnte sich mit einem Fallschirmsprung retten.







Flugzeugrumpf in Vorgarten gestürzt

Nach der Kollision über dem Stadtteil Moorfeld wurden die Trümmer laut Polizei in einem Radius von mehreren Kilometern entdeckt. Es sei viel Glück im Spiel gewesen, dass niemand durch umherfliegende Wrackteile verletzt worden sei. Der Rumpf des Segelflugzeugs war in einem Wohngebiet abgestürzt. Teile des Leitwerks wurden bei einem Sportplatz im Nachbarstadtteil gefunden. Schäden an Häusern oder anderen Gebäuden habe es offenbar nicht gegeben, so eine erste Einschätzung der Polizei. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei zunächst auf rund 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.07.2019 | 08:00 Uhr