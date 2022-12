Kohlenmonoxid in Buchholz: Reihen-Häuser weiter gesperrt Stand: 05.12.2022 14:50 Uhr In einem Reihenhaus-Block in Buchholz (Landkreis Harburg) suchen Fachleute weiter nach der Ursache für gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Werte. Zwölf Menschen mussten am Sonntag ins Krankenhaus.

Die Ursache für die hohen Werte des giftigen Gases ist noch nicht bekannt. Die Eigentümerin der Anlage, die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia, teilte dem NDR auf Anfrage mit, die Heizungsanlage sei bereits begutachtet wurde. Dort sei kein Defekt erkennbar. Wann die Mieterinnen und Mieter in ihre Häuser zurückkehren können, ist damit unklar. Zunächst muss laut Feuerwehr und Polizei die Ursache für den Gas-Austritt gefunden werden. Die meisten Betroffenen seien bei Bekannten untergekommen.

Kohlenmonoxid-Austritt: Feuerwehr evakuierte Häuser in Buchholz

Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Sonntag gleich zweimal Alarm gegeben. Zunächst hatte am Nachmittag eine Familie über Übelkeit und Schwindel geklagt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löste Großalarm aus und evakuierte das gesamte Gebäude. Da sich die Messwerte schnell wieder normalisierten, gaben die Experten Entwarnung. Die Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen. Um Mitternacht klagten erneut zwei Bewohner über Übelkeit. Daraufhin räumte die Polizei den gesamten Wohnblock. Fünf Reihenhäuser waren betroffen. Insgesamt mussten zwölf Menschen in Krankenhäuser gebracht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.12.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt