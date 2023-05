Stand: 03.05.2023 16:15 Uhr Kohlefrachter am Schiffshebewerk in Scharnebeck havariert

Am Schiffshebewerk in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg ist ein Leck geschlagenes Schiff in Not geraten. Nach Angaben der Feuerwehr haben die Einsatzkräfte am unteren Hafen das mit Kohle beladene Schiff mit Pumpen erfolgreich über Wasser gehalten. Entgegen erster Vermutungen bestand keine Gefahr, dass das Schiff sinken könnte. Offenbar ist ein Ballasttank vollgelaufen. Warum das Schiff Leck geschlagen ist, steht noch nicht fest.

