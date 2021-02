Stand: 26.02.2021 12:44 Uhr Körperverletzung mit Todesfolge: Familie vor Gericht

Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt am Montag ein Strafverfahren gegen drei Angeklagte - Mutter, Vater und Sohn einer Familie. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung sowie gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die drei sollen im Oktober 2017 auf einem Supermarkt-Parkplatz in Wietze (Landkreis Celle) versucht haben, den Kauf eines Hundes rückgängig zu machen. Dabei kam es mit der Käuferin, die unter anderem von ihrem Vater und ihrem Lebensgefährten begleitet wurde, zum Streit. Die Käuferin wurde dabei schwer verletzt, der Lebensgefährte der Frau starb in Folge eines schweren Schädel-Hirn-Traumas mit Hirnblutung. Für den ersten Prozesstag sind fünf Zeugen geladen. Das Urteil wird Ende Mai erwartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.02.2021 | 13:30 Uhr