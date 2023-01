Stand: 22.01.2023 16:44 Uhr K.o.-Tropfen in Diskothek bei Stade verabreicht?

Drei Frauen sind am Sonnabend in einer Diskothek in Heinbockel (Landkreis Stade) in eine "hilflose Lage" geraten, wie die Polizei in Stade am Sonntag mitteilte. Die Betroffenen im Alter zwischen 22 und 34 Jahren hätten dort gefeiert und seien nach wenigen Getränken "plötzlich weggetreten", heißt es in einer Polizeimeldung. Sie hätten sich mehrfach übergeben müssen und seien dann in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte den drei Frauen sogenannte K.o.-Tropfen in die Getränke gemischt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

