Stand: 03.06.2022 08:29 Uhr Klosterkammer fördert Projekte in Uelzen und Winsen/Luhe.

Die Klosterkammer Hannover fördert zwei kirchliche Projekte in Nordostniedersachsen. Nach Angaben eines Sprechers wird der Umbau der Gertrudenkapelle in Uelzen mit 50.000 Euro unterstützt. 36.000 Euro gehen an das Farm Projekt der St. Jakobus Kirchengemeinde in Winsen/Luhe. Dabei werden Treffen mit Menschen und Kleintieren ermöglicht. Die Tiere sollen es den Teilnehmenden erleichtern, mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen.

