Stand: 19.01.2021 15:57 Uhr Klinikum: Heidekreis will Oberverwaltungsgericht anrufen

Der Streit um den Neubau des Heidekreis-Klinikums geht in eine neue Runde. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Bürgerinitaitive will den Neubau in Dorfmark und nicht wie geplant in Bad Fallingbostel und möchte deswegen ein Bürgerbegehren anschieben. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hatte zuletzt entschieden, dass dieses Bürgerbegehren zugelassen werden muss. Der Kreisausschuss beschloss am Dienstag, vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu ziehen. Parallel versucht der Landkreis, ein Mediationsverfahren mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens in Gang zu bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.01.2021 | 15:30 Uhr